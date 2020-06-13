Конфликт на рынке закончился перестрелкой

Валерий Горелых. Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД

"По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские установили личности участников стрельбы, один из них разыскивается. По предварительным данным, в инциденте было использовано травматическое оружие.