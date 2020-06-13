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В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке 

РИА Новости и ещё 12 45 минут назад
Конфликт на рынке закончился перестрелкой
Фото: ТАСС
Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что полицейские установили личности участников стрельбы, один из них разыскивается. По предварительным данным, в инциденте было использовано травматическое оружие.
"Вероятнее всего, эта история закончится возбуждением уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство с применением оружия". Сыщики изъяли съемки камер видеонаблюдения, они анализируются, опрашиваются очевидцы. Разбирательство продолжается", — добавил представитель главка.
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Происшествия , Криминал , Валерий Горелых , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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