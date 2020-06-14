В ЕАО ввели режим ЧС из-за крупного града

Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в поселке Николаевка Еврейской автономной области после крупного града, сообщает региональный главк МЧС в воскресенье.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Николаевке прошел крупный град, повредивший крыши зданий. Информации о пострадавших не было.
"В поселке Николаевка Смидовичского района вследствие выпавшего града произошло повреждение крыш жилых домов и административных зданий (школа). Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности введен режим локальной чрезвычайной ситуации с 13 июня", — говорится в сообщении.
Как сообщают местные жители в социальных сетях, град был размером с голубиное яйцо. Он повредил крыши домов, автомобили, остекление теплиц, а также уничтожил огородные посадки.