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В Еврейской АО в поселке ввели режим локальной ЧС после крупного града 

РИА Новости и ещё 11 45 минут назад
В ЕАО ввели режим ЧС из-за крупного града
Фото: Instagram
Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в поселке Николаевка Еврейской автономной области после крупного града, сообщает региональный главк МЧС в воскресенье.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Николаевке прошел крупный град, повредивший крыши зданий. Информации о пострадавших не было.
"В поселке Николаевка Смидовичского района вследствие выпавшего града произошло повреждение крыш жилых домов и административных зданий (школа). Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности введен режим локальной чрезвычайной ситуации с 13 июня", — говорится в сообщении.
Как сообщают местные жители в социальных сетях, град был размером с голубиное яйцо. Он повредил крыши домов, автомобили, остекление теплиц, а также уничтожил огородные посадки.
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Происшествия , МЧС , Еврейская Автономная Область , Николаевка
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