В ЕАО ввели режим ЧС из-за крупного града

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Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Николаевке прошел крупный град, повредивший крыши зданий. Информации о пострадавших не было.

"В поселке Николаевка Смидовичского района вследствие выпавшего града произошло повреждение крыш жилых домов и административных зданий (школа). Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности введен режим локальной чрезвычайной ситуации с 13 июня", — говорится в сообщении.

Как сообщают местные жители в социальных сетях, град был размером с голубиное яйцо. Он повредил крыши домов, автомобили, остекление теплиц, а также уничтожил огородные посадки.