Россиянин протаранил машину Росгвардии

В Рязани задержали воров, пытавшихся протаранить служебный автомобиль Росгвардии. О происшествии сообщает сайт федеральной службы.
Задержание подозреваемых в серийных кражах проводилось на Солотчинском шоссе.
В операции участвовали бойцы рязанского СОБР и оперативники угрозыска.
«Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан. Никто из сотрудников СОБР не пострадал», — говорится в сообщении.
При досмотре автомобиля задержанных нашли крупную сумму и электронные приборы, способные вскрывать автотранспорт. Задержанные переданы сотрудникам полиции.
Ранее «Рамблер» передавал, что Росгвардия потратит на средства защиты от прослушки 179 млн рублей.