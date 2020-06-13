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Воры попытались протаранить автомобиль Росгвардии 

Майк Габриелян и ещё 5 17 минут назад
Россиянин протаранил машину Росгвардии
Фото: РИА Новости
В Рязани задержали воров, пытавшихся протаранить служебный автомобиль Росгвардии. О происшествии сообщает сайт федеральной службы.
Задержание подозреваемых в серийных кражах проводилось на Солотчинском шоссе.
В операции участвовали бойцы рязанского СОБР и оперативники угрозыска.
«Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан. Никто из сотрудников СОБР не пострадал», — говорится в сообщении.
При досмотре автомобиля задержанных нашли крупную сумму и электронные приборы, способные вскрывать автотранспорт. Задержанные переданы сотрудникам полиции.
Ранее «Рамблер» передавал, что Росгвардия потратит на средства защиты от прослушки 179 млн рублей.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , Рязань
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