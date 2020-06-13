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Россиянин протаранил машину Росгвардии 

Lenta.ru и ещё 4 24 минуты назад
Россиянин протаранил машину Росгвардии
Фото: РИА Новости
В Рязани подозреваемый в хищениях россиянин протаранил машину Росгвардии. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел при задержании мужчины.
В Росгвардии рассказали, что задержание проводилось на Солотчинском шоссе.
«Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии», — говорится в сообщении.
Подозреваемого удалось задержать, никто из сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии не пострадал.
Ранее сообщалось, что в городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , СКР , Рязань
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