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В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны 

Российская Газета и ещё 35 41 минуту назад
Выросло число жертв взрыва автоцистерны в Китае
Фото: globallookpress.com
По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек. ЧП произошло накануне на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом сообщает телеканал CGTN.
"Предварительно установлено, что тягач с цистерной со сжиженным газом, взорвался на съезде со скоростного шоссе. Взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев больше сотни метров, она упала на располагавшиеся у дороги заводские постройки, в результате произошел вторичный взрыв", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Здания в населенном пункте, расположенном вблизи дорожного участка, где случилась авария, были разрушены, люди оказались под завалами. На месте работают оперативные службы.
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Происшествия , Телевидение , РИА Новости , Китай
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