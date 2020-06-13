В российском регионе потерпел крушение самолет 

В Самарской области разбился самолет Як-42. ЧП произошло во время обучения полётам. Легкомоторным воздушным судном управлял курсант под руководством инструктора. Оба погибли, сообщает самарское управление МЧС.
«Самолет совершал плановые полеты. На борту находились 2 человека (инструктор 1968 г.р. и курсант 2002 г.р.). В результате падения оба члена экипажа погибли, самолет получил значительные механические повреждения, возгорания воздушного судна не произошло. На земле жертв и разрушений нет», — сказано в сообщении.
Як-52 принадлежал самарскому областному аэроклубу ДОСААФ. Он упал с небольшой высоты. У инструктора был стаж более 4 тысяч часов полета.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Шиловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет.