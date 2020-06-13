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Режим ЧС ввели из-за крупного пожара в Казани 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
В Казани введен режим ЧС
Фото: 16.mchs.gov.ru
Режим ЧС ввели в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"По состоянию на 07:00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — сказали в ведомстве.
Взрыв газа на станции в Казани: раскрыты подробности ЧП
Факельное горение газа на станции продолжается. Пожарные подразделения защищают от огня соседние емкости, добавил собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, давление газа в резервуаре снизилось, высота факельного горения уменьшилась.
"Газ выгорает, но факельное горение уже меньше размером и по высоте, давление в резервуаре уменьшилось", — отметил собеседник агентства, уточнив, что численность группировки, работающей на месте происшествия, не изменилась.
Взрыв произошел в субботу около 22:00 в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Загорелся один из 24 резервуаров с газом объемом 200 кубометров, высота факельного горения достигала 50 м. В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , ИТАР-ТАСС , Казань
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