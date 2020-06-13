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В Новосибирской области мужчину убило молнией 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
Россиянина убило молнией
Фото: РИА Новости
Мужчину в рабочем поселке Коченево под Новосибирском убило молнией, проводится проверка, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
"В следственные органы поступило сообщение о том, что в рабочем поселке Коченево от удара молнией погиб 25-летний мужчина. По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Следователь уже осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, для установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , СКР , Коченево , Новосибирск , Новосибирская Область
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