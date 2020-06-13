Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Камчатки попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата 

ТАСС 31 минуту назад
Россиянин пострадал при взрыве самогонного аппарата
Фото: РИА Новости
Взрыв в жилом доме в городе Елизово на Камчатке произошел в субботу из-за самогонного аппарата. Один человек пострадал, повреждены два балкона и дверь в квартире, сообщили ТАСС в региональном управлении ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"По предварительной информации, в субботу один из жильцов дома в городе Елизово пытался запустить самогонный аппарат, установленный в ванной комнате. Он взорвался, повреждены входная дверь в квартиру и два балкона. Мужчина госпитализирован в реанимацию с ожогами", — сказал собеседник агентства.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
ТАСС: последние новости
Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани Бастрыкин поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде Бастрыкин поручил изучить дело медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде Бокерия: пандемия коронавируса изменила представление о возможностях человека Бокерия: пандемия коронавируса изменила представление о возможностях человека
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Елизово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
00:19
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Зеленский захотел обсудить Крым
00:58
Зеленский захотел обсудить Крым
Политика В мире
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение