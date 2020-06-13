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Медведь задрал рыбака на Камчатке 

News.ru и ещё 6 6 часов назад
Медведь задрал рыбака на Камчатке
Фото: pixabay.com
Следствие выясняет обстоятельства гибели 47-летнего мужчины, жившего на севере Камчатки. По предварительным данным, он стал жертвой нападения животного.
Тело мужчины обнаружили 12 июня на берегу реки Тигиль в 15 километрах от села Тигиль. По результатам осмотра, следователи пришли к выводу, что мужчина был на рыбалке, когда на него напал медведь. Раны, нанесённые диким зверем, не оставили мужчине шанса на жизнь, он скончался на месте, сообщает «Камчатское время» со ссылкой на краевое управление Следкома.
Уточняется, что местные охотники уже застрелили медведя, который, вероятнее всего, и задрал рыбака.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в управлении.
Как писал NEWS.ru ранее, в Алма-Атинской области Казахстана медведица растерзала россиянина, который вместе со знакомыми отправился на рыбалку на озеро Тентек. Инцидент произошёл 30 мая, когда мужчины возвращались домой на лошадях.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , СКР
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