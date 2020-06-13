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На пропускном пункте в Донбассе от сердечного приступа умер мужчина 

News.ru 18 минут назад
Мужчина умер на КПВВ в Донбассе
Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press
Пресс-служба мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщила о смерти мужчины на КПВВ в Донбассе. Он скончался в результате сердечного приступа.
Мы с глубоким сожалением узнали, что мужчина 1961 года рождения умер сегодня ночью возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Марьинке. Он провёл несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьёй в Донецке, — цитирует сообщение РИА Новости.
По информации ведомства, он пытался пересечь КПВВ с 10 июня. Однако на следующий день вечером ему неожиданно стало плохо. Его доставили в больницу на машине скорой помощи. Спустя несколько часов он вернулся на КПВВ и умер от сердечного приступа.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина возобновит работу КПП на границе с Крымом с 15 июня. Будут открыты пункты пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».
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Происшествия , ООН , РИА Новости
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