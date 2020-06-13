СК изучит дело об убийстве младенца врачами

Также он поручил доложить ему лично о результатах проверки в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой.

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемая не сделала этого. В итоге, ребенок скончался.

Решением суда они обе отправлены под домашний арест.