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Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда 

Газета.Ru и ещё 6 47 минут назад
СК изучит дело об убийстве младенца врачами
Фото: globallookpress.com
Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил проработать уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после убийства новорожденного. Об этом сообщает РИА "Новости".
Также он поручил доложить ему лично о результатах проверки в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой.
В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая живого мальчика на 23-24-й неделе беременности. Учитывая недоношенность ребенка, ему надо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемая не сделала этого. В итоге, ребенок скончался.
Решением суда они обе отправлены под домашний арест.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , Элина Сушкевич , СКР , Калининград
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