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В Сочи сообщили о загрязнении нефтепродуктами реки Ира 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В Сочи нефтепродукты вылились в реку
Фото: mapio.net
В Сочи полицией и прокуратурой проводится проверка по факту загрязнения реки Ира в Лазаревском районе нефтепродуктами.
Об этом сообщает «Интерфакс-Юг», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. По его данным, зарегистрирован факт сообщения о загрязнении.
Проводится проверка, — сказали в пресс-службе.
В прокуратуре Краснодарского края факт загрязнения реки подтвердили. По её данным, грязная вода стекала со станции техобслуживания.
Действительно, в реку попало небольшое количество горюче-смазочных материалов. В настоящее время проводятся мероприятия по очистке реки, — рассказали в прокуратуре.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в акватории Калининградского залива в районе плавдока в Балтийске 11 июня были обнаружены пятна нефтяных продуктов. Об этом сообщили представители администрации городского округа.
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Происшествия , Экология , Генпрокуратура РФ , Сочи
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