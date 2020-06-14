Чтобы не плакал: пьяный россиянин избил младенца 

Все новости на карте

«Вечером 13 июня 38-летний екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил рукой по лицу своего семимесячного сына, находившегося в коляске. Она перевернулась, и ребенок выпал из нее», — заявил Чалков.

По его словам, отцу не понравилось, что младенец громко плакал в коляске.

Насколько тяжело пострадал ребенок, пока неясно. Сейчас следователи проводят опросы и экспертное исследование, чтобы установить степень тяжести травм.