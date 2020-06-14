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Чтобы не плакал: пьяный россиянин избил младенца 

Майк Габриелян и ещё 7 11 минут назад
Чтобы не плакал: пьяный россиянин избил младенца
Фото: ТАСС
На Урале пьяный отец избил семимесячного сына. Об инциденте рассказал помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков, передает URA.RU.
«Вечером 13 июня 38-летний екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил рукой по лицу своего семимесячного сына, находившегося в коляске. Она перевернулась, и ребенок выпал из нее», — заявил Чалков.
По его словам, отцу не понравилось, что младенец громко плакал в коляске.
Насколько тяжело пострадал ребенок, пока неясно. Сейчас следователи проводят опросы и экспертное исследование, чтобы установить степень тяжести травм.
Прокуратура начала доследственную проверку.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Ростове-на-Дону пьяная 23-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека — она избила полуторагодовалого сына.
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Происшествия , Криминал , Максим Чалков , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Ura.ru , Свердловская Область
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