«Ни копейки»: семья погибшего против Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова сообщил, что его родственники не возьмут денег от заслуженного артиста России . По его словам, в течение двух дней после смертельной аварии никто из окружения актера не позвонил им и не принес извинений.

11 июня в Рязанской области похоронили Сергея Захарова , который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в начале этой недели. Согласно РИА «Новости», на место захоронения родные и близкие Захарова принесли 14 венков, однако венка от Ефремова среди них не было.

Как рассказал адвокат семьи погибшего Александр Добровинский , родственники Захарова не возьмут денег от заслуженного артиста России. Он также подчеркнул, что до вечера 10 июня никто из окружения актера не позвонил близким Сергея и не принес извинений.

«Брат погибшего Сергея мне сказал, что они ждали хотя бы извинений от близких Ефремова. Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им. Одна фраза тронула меня до сердца: «Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя», — сказал он в эфире «России 1».

Сам Ефремов 11 июня был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве . По словам источника в правоохранительных органах, артиста допрашивали по вопросам, касающимся его состояния перед ДТП, употребления наркотиков, алкоголя и наличия возможного стресса.

«Следствие допрашивает Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед ДТП, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне. С кем и где он употреблял, когда», — заявил он.

При этом в столичном ГУ МВД подчеркнули, что 56-летний актер был допрошен как свидетель по делу о сбыте наркотиков. Также с ним были проведены следственные действия в рамках уголовного дела о нарушении ПДД в состоянии опьянения. Известно, что допрос продолжался около пяти часов.

Кроме того, в четверг в СМИ появилась информация, что сим-карта находящегося под домашним арестом Ефремова была использована для входа в Telegram, тогда как ранее суд запретил ему пользоваться средствами связи — общаться актеру разрешено только с близкими родственниками и адвокатом. Однако дочь артиста Анна Мария пояснила, что его телефон находился либо у менеджера, либо у жены.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме WhatsApp», — добавила она.

Впоследствии источник в правоохранительных органах подтвердил, что актер не нарушал условий домашнего ареста.

«Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет. Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи», — цитирует его ТАСС.

Поддержку Ефремову после смертельного ДТП выразили некоторые его коллеги — в частности, актеры Рената Литвинова и Алексей Панин

«Вас когда-нибудь травили? Меня — да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства, когда именно травят и добивают упавшего. Да, я про Михаила Ефремова — это драма для всех сторон — с ним тоже случилось горе — да, я про милосердие», — написала она в соцсети.

В свою очередь Панин назвал Ефремова великим артистом и призвал не сажать его в тюрьму. «Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко», — цитирует его НСН.

По поводу ДТП с участием Ефремова высказался и кинематографист Иван Охлобыстин . Он выразил мнение, что в инциденте, произошедшем 8 июня, «погибли два человека».