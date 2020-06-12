Хирург центра Бакулева умер от коронавируса 

Один из хирургов Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева умер из-за заражения коронавирусом несколько дней назад, заявил президент центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

Ранее Бокерия заявил в интервью РИА Новости, что случаи заражения коронавирусом среди медиков есть в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, один из корпусов был отдан для лечения пациентов с COVID-19.

"Под эту пандемию у нас комплекс, который был построен во времена Александра Николаевиче Бакулеве, был взят… Там 125 коек, там работают наши сотрудники, несколько человек заразилось, один наш очень большой… хирург умер несколько дней назад", — заявил Бокерия на пресс-конференции "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.

Он отметил, что "все те жестокости", которые принесла пандемия, отразились на центре.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.