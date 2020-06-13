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В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
В Италии за сутки умерли 55 человек с коронавирусом
Фото: Reuters
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 55 и с начала эпидемии достигло 34 301 человека, следует из сводки службы гражданской обороны.
Общая статистика летальных исходов по сравнению с показателями пятницы выросла на 78 — однако в нее вошли 23 случая из столичной области Лацио, которые произошли еще в апреле и мае.
Накануне служба гражданской обороны сообщила о 56 жертвах эпидемии.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 346 до 236 651. Накануне рост числа случаев составил 393.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 1780 человек, их число достигло 174 865.
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 27 485 человек, за сутки это число сократилось на 1512 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1640 человек. Сразу семь областей страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Число госпитализированных с симптомами опустилось до уровня 8 марта, когда на севере страны были введены крупные ограничения, и достигло 3747. Почти 87% зараженных находятся в условиях домашней изоляции без симптомов или с легкими признаками заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Италия
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