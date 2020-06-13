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Под Норильском собрали 21,9 тыс. куб. м водонефтяной смеси 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Под Норильском продолжается сбор водонефтяной смеси
Фото: VK.COM
Спасатели собрали более 21,9 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе.
"Собрано топливно-водяной смеси 4 119 кубометров (всего 21 919), в том числе с акватории реки Амбарная 3 756 кубометров (всего 18 184)", — сообщили в штабе.
В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено почти 9,5 тыс. тонн загрязненного грунта, всего — почти 55,7 тыс. тонн. Кроме того, до 55,7 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.
К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 700 человек, задействовано почти 300 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждения на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив.
Расследуется ряд уголовных дел, в том числе о халатности, возбужденное в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. Четверо сотрудников ТЭЦ-3, среди которых ее директор Павел Смирнов, находятся под арестом.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Громкие уголовные дела , Ситуация в мире , Павел Смирнов , Норильск
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