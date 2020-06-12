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Пожарные потушили возгорание в ангаре на востоке Москвы 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
В Москве потушили пожар в ангаре
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в ангаре на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Там отметили, что общая площадь возникшего пожара составила 300 квадратных метров.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 07:10 по московскому времени загорание было ликвидировано", — сообщили в МЧС.
В тушении приняли участие 15 единиц техники. При этом в результате возгорания произошло обрушение здания.
"Информации о пострадавших не поступало", — добавили в пресс-службе.
О произошедшем пожаре в ангаре на востоке Москвы стало известно в пятницу утром, 12 июня. Сообщалось, что существует угроза распространения огня на соседние постройки.
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Происшествия , Пожары , Москва
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