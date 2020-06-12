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CNN: обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию 

ТАСС и ещё 6 35 минут назад
Убийца Флойда получит крупную пенсию
Фото: Reuters
Бывший полицейский Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, даже в случае признания виновным имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.
За экс-офицера, причастного к смерти Флойда, внесли $1 миллион залога
По ее данным, законы штата Миннесота позволяют 44-летнему Шовину выйти на пенсию в 50 лет. Этот человек вне зависимости от исхода суда вправе попросить назначить себе пенсионное обеспечение, частично оплачиваемое за счет налогоплательщиков. Этого не произойдет, если он добровольно откажется от пенсии и предпочтет получить сразу все средства, которые он до этого перечислял в пенсионный фонд.
Телекомпания подсчитала, что Шовин в случае выхода на заслуженный отдых в 55 лет с учетом различных надбавок может получать пенсию в размере $55 тыс. в год. Эта сумма с учетом еще ряда факторов может превысить 1,5 млн долларов в течение 30 лет.
Шовину были первоначально предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако они были переквалифицированы на более серьезные. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения.
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Происшествия , CNN , Миннеаполис
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