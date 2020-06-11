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В Москве арестован вор в законе Вася Бандит 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 31 минуту назад
В Москве арестован вор в законе Вася Бандит
Фото: РИА Новости
Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО вора в законе Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет.
«Постановлением Бабушкинского суда в отношении Кокунова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Уточняется, что обвинение ему пока не предъявлено.
По данным представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, следователи возбудили в отношении 56-летнего вора в законе уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Напомним, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии. Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательств.
По данным следствия, Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ «совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес».
Криминальному авторитету грозит до 15 лет заключения.
Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.
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Происшествия , Криминал , Владимир Путин , Игорь Кокунов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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