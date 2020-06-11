Ефремов остался свидетелем по делу о сбыте наркотиков

Актер Михаил Ефремов , попавший в ДТП, которое повлекло смерть человека, остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ефремов был допрошен по двум уголовным делам — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Он остался в качестве свидетеля по делу о продаже наркотических средств. Следователя интересовало, где, когда, у кого он их приобрел и когда употребил", — сказал источник.

За употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, после допроса Ефремов доставлен в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.