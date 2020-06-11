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Ефремов остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте наркотиков 

ТАСС 1 час назад
Ефремов остался свидетелем по делу о сбыте наркотиков
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, попавший в ДТП, которое повлекло смерть человека, остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Ефремов был допрошен по двум уголовным делам — о ДТП и сбыте ему наркотиков. Он остался в качестве свидетеля по делу о продаже наркотических средств. Следователя интересовало, где, когда, у кого он их приобрел и когда употребил", — сказал источник.
За употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, после допроса Ефремов доставлен в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.
В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Уголовное дело в отношении актера было передано из УВД по ЦАО столичного главка полиции в ГУ МВД по Москве.
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Происшествия , Михаил Ефремов , МВД
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