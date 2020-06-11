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Ефремова допрашивали пять часов 

Lenta.ru 31 минуту назад
Ефремова допрашивали пять часов
Фото: ТАСС
В Главном следственном управлении МВД закончился допрос актера Михаила Ефремова. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Допрос Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, продолжался пять часов. Сейчас актера везут домой.
Ефремова допросят по еще одному делу
Ранее сообщалось, что Ефремова доставили на новый допрос в полицию сразу по двум уголовным делам: о нарушении правил дорожного движения и о незаконном обороте наркотиков. После допроса должен быть решен вопрос о процессуальном статусе актера по делу о наркотиках.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
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Происшествия , Михаил Ефремов , МВД
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