Лишился 10 млн: на профессора МГУ напали в Москве 

Четверо неизвестных в масках с пистолетами и ножом ворвались в дом 82-летнего ученого в поселке Внуковское.

В этот момент Рубин с семьей праздновали день рождения сына. Налетчики избили профессора, связали скотчем членов его семьи и ограбили два сейфа, в которых находились ювелирные изделия и деньги в рублях и иностранной валюте. Общий ущерб оценивается более чем в 10 млн рублей.