Лишился 10 млн: на профессора МГУ напали в Москве 

В Новой Москве ограбили профессора МГУ, биофизика Андрея Рубина, сообщает РЕН ТВ.
Четверо неизвестных в масках с пистолетами и ножом ворвались в дом 82-летнего ученого в поселке Внуковское.
В этот момент Рубин с семьей праздновали день рождения сына. Налетчики избили профессора, связали скотчем членов его семьи и ограбили два сейфа, в которых находились ювелирные изделия и деньги в рублях и иностранной валюте. Общий ущерб оценивается более чем в 10 млн рублей.
Как отмечает телеграм-канал Life Shot, после проведения в доме следственных действий сын профессора заявил об исчезновении тысячи евро и 150 фунтов из портмоне, лежавшего рядом с сейфами. Мужчина уверен, что деньги похитили не налетчики, а криминалисты.