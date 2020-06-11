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Лишился 10 млн: на профессора МГУ напали в Москве 

Вероника Полынина и ещё 2 15 минут назад
Лишился 10 млн: на профессора МГУ напали в Москве
Фото: Wikimedia
В Новой Москве ограбили профессора МГУ, биофизика Андрея Рубина, сообщает РЕН ТВ.
Четверо неизвестных в масках с пистолетами и ножом ворвались в дом 82-летнего ученого в поселке Внуковское.
В этот момент Рубин с семьей праздновали день рождения сына. Налетчики избили профессора, связали скотчем членов его семьи и ограбили два сейфа, в которых находились ювелирные изделия и деньги в рублях и иностранной валюте. Общий ущерб оценивается более чем в 10 млн рублей.
Как отмечает телеграм-канал Life Shot, после проведения в доме следственных действий сын профессора заявил об исчезновении тысячи евро и 150 фунтов из портмоне, лежавшего рядом с сейфами. Мужчина уверен, что деньги похитили не налетчики, а криминалисты.
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Происшествия , МГУ , РЕН ТВ , Москва
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