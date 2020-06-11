Профессора МГУ ограбили на 10 млн рублей

Профессор МГУ стал жертвой разбойного нападения в Москве . Злоумышленники завладели 10 млн рублей.

По данным РЕН ТВ, четверо преступников совершили разбойное нападение на частный дом в поселении Внуковское в Новой Москве. В нём находились 82-летний профессор МГУ Андрей Рубин , его 73-летняя жена и 43-летний сын. Семья праздновала день рождения учёного.

Журналисты сообщают, что трое нападавших скрывали лица под медицинским масками, четвёртый злоумышленник был в маске Фреди Крюгера. Якобы у налётчиков были пистолеты и ножи. Преступники связали членов семьи, а также несколько раз ударили учёного.

Преступление было совершено 9 июня. В этот день не работала система видеонаблюдения, поскольку сотрудник охраны попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что злоумышленники завладели деньгами и драгоценностями на 10 млн рублей.

Telegram-канал Life Shot также рассказал об ограблении профессора. Утверждается, что грабители смогли унести с собой содержимое двух сейфов на общую сумму в 17 млн рублей.