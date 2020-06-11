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Бандиты напали на профессора МГУ в Москве и завладели 10 млн рублей 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Профессора МГУ ограбили на 10 млн рублей
Фото: Wikimedia
Профессор МГУ стал жертвой разбойного нападения в Москве. Злоумышленники завладели 10 млн рублей.
По данным РЕН ТВ, четверо преступников совершили разбойное нападение на частный дом в поселении Внуковское в Новой Москве. В нём находились 82-летний профессор МГУ Андрей Рубин, его 73-летняя жена и 43-летний сын. Семья праздновала день рождения учёного.
Журналисты сообщают, что трое нападавших скрывали лица под медицинским масками, четвёртый злоумышленник был в маске Фреди Крюгера. Якобы у налётчиков были пистолеты и ножи. Преступники связали членов семьи, а также несколько раз ударили учёного.
Преступление было совершено 9 июня. В этот день не работала система видеонаблюдения, поскольку сотрудник охраны попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что злоумышленники завладели деньгами и драгоценностями на 10 млн рублей.
Telegram-канал Life Shot также рассказал об ограблении профессора. Утверждается, что грабители смогли унести с собой содержимое двух сейфов на общую сумму в 17 млн рублей.
NEWS.ru писал, что Следственный комитет опубликовал оперативную съёмку из резиденции Игоря К., который подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Дом оформлен эклектичном стиле, стены украшены головами животных, в холле стоят чучело медведя и рыцарские доспехи, а двор украшает фонтан.
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Комментарии
Происшествия , Андрей Рубин , МГУ , СКР , Москва
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