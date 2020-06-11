Сбитый в Москве полицейский пришел в себя 

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На Университетском проспекте в Москве таксист сбил полицейского на мотоцикле, преследующего нарушителя. Момент аварии попал на видеокамеры.

На записях, опубликованных телеграм-каналом 112, видно, что машина такси поворачивала, когда в нее на полной скорости врезался сотрудник ДПС , ехавший на запрещающий сигнал светофора.

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Позже стало известно, что ДПС-ник преследовал нарушителя, ездившего с затертыми номерами.

Полицейский получил травмы и был госпитализирован. О состоянии водителя такси не сообщалось.