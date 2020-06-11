В деле бизнесмена Мазурова появилась девушка

Следственный департамент МВД предъявил новое обвинение председателю совета директоров и основателю группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову . Теперь помимо многомиллионного мошенничества и растраты в особо крупном размере его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 30-летней жительнице Хабаровска

О предъявлении Мазурову нового обвинения Business FM сообщил источник, знакомый с материалами дела. По его словам, процедура прошла 11 июня в СИЗО «Матросская Тишина». Мазурову инкриминировали ч. 3 ст. 111 УК «причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой», которая предусматривает наказание на срок до 12 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.

По версии следствия, на Юлию Мильштейн, которой тогда было 25 лет, в подъезде жилого дома в Москве в 2015 году напал неизвестный с ножом. «Следствие считает, что Мазуров хотел, чтобы женщина прекратила публиковать посты о нем в соцсетях», — рассказал источник Business FM.

Бизнесмен, как считает следствие, поручил организовать нападение на женщину старшему вице-президенту группы компаний «Новый поток» Юрию Навражному, который нанял исполнителя. Местонахождение Навражного неизвестно, он объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Еще один фигурант дела — бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко , который проходит вместе с Мазуровым по основным эпизодам. Он также объявлен в розыск. Следствие полагает, что оба причастны к хищению путем мошенничества 29 млн долларов, которые были получены входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ в качестве кредита у Сбербанка

Кроме того, следствие полагает, что Мазуров вместе с Лисовиченко растратили 473 млн рублей. Данный эпизод касается заключения договоров с некими индивидуальными предпринимателями, которым была перечислена указанная сумма. Предприниматели не выполнили работы и не вернули деньги.

Адвокат Мазурова Руслан Коблев подтвердил Business FM факт предъявления обвинения его клиенту по новой статье УК.

«Предъявление обвинения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью связно с тем, что следствие не справилось с расследованием и не смогло доказать ранее предъявленное обвинение по экономическим составам. За год обвинение просто рассыпалось», — заявил он Business FM.

По его словам, 12 июня следствие должно было завершить расследование и предъявить фигуранту материалы дела для ознакомления, но это сделано не было. В этой связи защитник считает новое обвинение «манипуляцией, которая позволит содержать Мазурова под стражей еще полгода». От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Дмитрий Мазуров находится под стражей с 15 июня 2019 года. Он отрицает вину по экономическим статьям, обвиняя руководство Сбербанка в спланированном отъеме собственности — заводе, который он строил 15 лет и в который, по его словам, он вкладывал все кредитные средства.