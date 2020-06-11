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«Если не заткнет рот»: юриста задержали после похищения подростка 

Газета.Ru 2 часа назад
«Если не заткнет рот»: юриста задержали после похищения подростка
Фото: Газета.ru
32-летнего экс-помощника московского адвоката Эдуарда Гладилина задержали по подозрению в похищении 17-летнего сына другого юриста, который проходит свидетелем по делу банды Басаева. По данным СК, после пропажи мужчина по указанию начальника отправлял семье подростка сообщение с угрозами. Гладилина также доставили в правоохранительные органы — в его доме прошел обыск.
Следователи задержали 32-летнего экс-помощника московского адвоката по подозрению в похищении 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника в Солнечногорске. Об этом сообщили в управлении областного Следственного комитета.
«Следователем в рамках расследования уголовного дела по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов», — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Следователями и криминалистами проведены обыски по месту жительства подозреваемого. С ним проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются обстоятельства и мотивы, а также иные лица, причастные к совершенному преступлению.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержан 32-летний Алексей Кондрин.
«Ранее он работал помощником адвоката Эдуарда Гладилина, но был уволен еще в начале мая. Следствие считает, что именно Кондрин по указанию Гладилина отправил сообщение с угрозами Скрыпнику после похищения его сына», — подчеркнул источник.
Вместе задержан и сам Гладилин, сообщил его адвокат Вячеслав Ткаченко-Кремер. В его доме в Мытищах прошел обыск — изъяли телефоны, компьютеры и флешки.
Напомним, что инцидент произошел 5 июня 2020 года. Тогда 17-летний школьник, находясь с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, вышел на прогулку и не вернулся. Его отец — Константин Скрыпник — заявил, что сын обычно не задерживается, а если и делает это, то всегда звонит и предупреждает. Вскоре на телефон родителей стали поступать SMS-сообщения с угрозами.
Скрыпник-старший обратился в полицию с заявлением о пропаже сына и рассказал об угрозах, поступивших на его телефон.
«Передай отцу, если он не заткнет рот у Боева [фамилия одного из следователей по делу], то замолчит навсегда», — говорилось в одном из сообщений.
На место происшествия выехали следователи и группа криминалистов. Как сообщал Telegram-канал Baza, юношу нашли 7 июня 2020 года в поле в районе Ногинска. По словам подростка, он был в наручниках на протяжении 36 часов в темном месте, похожем на техническую каморку или подвал дома. В поле рядом с этим местом полицейские также нашли записку с угрозами от неизвестных. Что именно там было написано, не раскрывается.
Сам Скрыпник рассказал ТАСС, что похищение сына связано с его показаниями в рамках расследования уголовного дела в отношении новых участников банды Аслана Гагиева и их причастности к совершению тяжких преступлений. Следственным комитетом по Московской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего».
Сам адвокат надеется, что после инцидента его семью включат в программу по защите свидетелей в связи с реальной угрозой их жизни. Он добавил, что еще до похищения — в начале июня — неизвестные лица стали слать угрозы на телефон его сына.
Напомним, что преступная группировка, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала криминальную деятельность в 2004 году — в нее входили более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек.
Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. Среди жертв ОПГ были сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, а также бизнесмены. Самые резонансные из преступлений — убийство в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
В июне 2018 года Гагиева экстрадировали из Австрии, где он пытался получить статус беженца, и арестовали. Вину он не признал.
6 марта 2019 года Военный суд в закрытом режиме приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Гагиева. Все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей. Участники банды были доставлены в Москву из Северной Осетии — такое решение принял Верховный суд РФ в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства.
24 участника банды уже получили длительные сроки лишения свободы, семь членов преступного сообщества убиты в результате внутренних конфликтов в 2010-2014 годах в связи с неподчинением его руководителю. Еще семь фигурантов находятся в международном розыске — следствие в их отношении продолжается до сих пор.
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Происшествия , Статьи , Ольга Врадий , Виталий Караев , Аслан Гагиев , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область , Солнечногорск
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