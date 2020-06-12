Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чернокожие напали на полицейских в Лондоне 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне
Фото: Lenta.ru
Группа темнокожих людей напала на полицейских в Лондоне. Как пишет The Telegraph, инцидент произошел 11 июня в столичном районе Хакни.
Видео инцидента сняли из находившейся рядом машины. В результате нападения полицейские получили легкие травмы. После произошедшего были арестованы четыре человека, в том числе 13-летний.
По данным издания, стражи порядка остановились для помощи человеку, который сообщил, что на него только что напали. После этого на них набросилась небольшая группа чернокожих. Один повалил полицейского-мужчину на землю, другие сначала снимали происходящее, а затем стали пинать и бить стража порядка и его напарницу. При этом один из темнокожих даже танцевал рядом.
На место происшествия также прибежал мужчина с битой: на кадрах видно, что он пытается вмешаться. Как выяснилось, это был местный бизнесмен по имени Керман. Он пояснил, что никто из очевидцев ничего не делал, чтобы помочь полицейскому, поэтому он попытался сам уладить ситуацию.
«Я бы сделал то же самое для любого, на кого напала большая группа. Если бы я видел черного парня, на которого напала группа белых, я бы пошел и помог ему», — пояснил он.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель после произошедшего указала, что сама нападение — «шокирующее и позорное», а любовь к записи подобных инцидентов отвратительна. В Федерации полицейских Англии и Уэльса в свою очередь указали, что слишком много людей просто стоят в стороне и снимают происходящее вместо того, чтобы помочь пострадавшим.
В Британии в последние дни проходят массовые демонстрации против расизма и произвола полиции в связи с гибель в США чернокожего Джорджа Флойда после жесткого ареста. В отдельных случаях протесты в Лондоне переросли в столкновения с сотрудниками полиции.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
Последние новости
В России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июня Россия на День России получила атомного «Князя Владимира» Россия на День России получила атомного «Князя Владимира»
Комментарии
Происшествия , Daily Telegraph
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
00:44
Появилось видео флешмоба #ПоследнееНормальноеФото
В мире
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
01:40
Тактическое учение полка ВДВ попало на видео
Армия
Путин высказался о необходимости поправок в Конституцию
00:18
Путин высказался о необходимости поправок в Конституцию
Политика
Жена показала последние фото Кокшенова
00:20
Жена показала последние фото Кокшенова
Шоу-бизнес
Путин принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе
01:15
Путин принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение