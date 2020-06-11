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Лечивший бесплодие российский врач покончил с собой после угроз коллекторов 

Lenta.ru 2 часа назад
Врач в Москве покончил с собой после угроз коллекторов
Фото: РИА Новости
Московский врач-гинеколог с 36-летним стажем работы покончил с собой после очередного звонка с угрозами от коллекторов. Медик брал кредит на развитие сельскохозяйственного бизнеса и оказался должен банкам девять миллионов рублей, но не мог совершать ежемесячные платежи из-за потери работы. Об этом сообщает «Московский комсомолец», не называя имя погибшего.
По информации издания, врач взял кредит на бизнес четыре года назад. Предприятие не окупилось, а четыре месяца назад, по словам родственников, мужчина потерял работу и не смог устроиться в другое лечебное учреждение из-за конкуренции. Несмотря на невозможность выплачивать кредит по объективным причинам, коллекторы продолжали звонить и угрожать врачу. Из-за стресса его жена начала принимать антидепрессанты.
Женщина нашла мужа мертвым в ванне. Он был заслуженным врачом, выполнял все виды гинекологических операций и лечил бесплодие. Издание утверждает, что отзывы о погибшем враче в интернете «сплошь положительные». По данным «МК», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Ранее аналогичный случай произошел в Ростовской области. 67-летняя воспитательница детского сада города Шахты покончила с собой после угроз коллекторов из микрофинансовых организаций. Три года назад женщина взяла кредит на пять тысяч рублей. Коллеги погибшей собрали 8,5 тысячи и выплатили кредит, после чего ненадолго звонки прекратились. Несмотря на это, по словам соседей, ей регулярно приходилось занимать у них деньги на еду. Около тела погибшей лежала записка с просьбой похоронить ее в приготовленной одежде. В записке она также просила никого не винить в ее смерти.
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