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В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста 

RT на русском и ещё 12 53 минуты назад
В Мурманской области ввели режим ЧС
Фото: ТАСС
В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения железнодорожного моста.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайте регионального правительства, такое решение было принято комиссией во главе с губернатором Андреем Чибисом с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате инцидента.
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Отмечается, что режим ЧС будет действовать до завершения прокладки резервной ветки путей до станции Мурманск.
Обрушение железнодорожного моста произошло на перегоне между станциями Кола и Выходной 1 июня.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 263 УК России о нарушении требований безопасности.
Ранее сообщалось, что из-за подъёма воды произошло обрушение железнодорожного моста, в результате чего было прервано железнодорожное сообщение с Мурманском.
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Происшествия , Андрей Чибис , газета "Известия" , Мурманская Область
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