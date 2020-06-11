Оставленный отцом 8-летний ребенок выпрыгнул с балкона 

По данным правоохранителей, оставленный отцом на несколько дней ребенок вышел на балкон и увидел своих друзей на улице. Он решил выйти гулять, прыгнув с высоты пятого этажа.

«Ребенок получил переломы, ушибы тела, состояние здоровья стабильное», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что семья не состоит на учете в социальных службах, несмотря на то, что мать мальчика лишена родительских прав. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. В скором времени по факту происшествия будет принято процессуальное решение.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Якутии к исправительным работам приговорили женщину, которая ушла пить к соседям, оставив на два дня без еды и воды четверых детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. В результате суд постановил, что 29-летней женщине следует отработать 148 часов.