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Оставленный отцом 8-летний ребенок выпрыгнул с балкона 

Павел Тиунов и ещё 1 51 минуту назад
Оставленный отцом 8-летний ребенок выпрыгнул с балкона
Фото: ТАСС
В городе Киров Калужской области 8-летний мальчик выпрыгнул с балкона, расположенного на пятом этаже, пока его отец был в Москве на заработках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального следственного управления.
По данным правоохранителей, оставленный отцом на несколько дней ребенок вышел на балкон и увидел своих друзей на улице. Он решил выйти гулять, прыгнув с высоты пятого этажа.
«Ребенок получил переломы, ушибы тела, состояние здоровья стабильное», — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что семья не состоит на учете в социальных службах, несмотря на то, что мать мальчика лишена родительских прав. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. В скором времени по факту происшествия будет принято процессуальное решение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Якутии к исправительным работам приговорили женщину, которая ушла пить к соседям, оставив на два дня без еды и воды четверых детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. В результате суд постановил, что 29-летней женщине следует отработать 148 часов.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
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Происшествия , Калужская Область , Киров , Москва
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