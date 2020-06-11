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Россияне прокомментировали способ спасения Ефремова от тюрьмы 

Лера Букина 55 минут назад
Россияне прокомментировали способ спасения Ефремова от тюрьмы
Фото: ТАСС
71% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не рассматривают версию с отказом тормозов в ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. Авария, по их мнению, произошла лишь по причине того, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Однако 19% опрошенных эту версию рассматривают.
«Хоть и странно звучит, однако часто именно отказ двигателя является причиной аварий, когда как выпившие добираются до дома в целости и сохранности», — прокомментировали они.
10% россиян признались в том, что им сейчас очень сложно делать какие-либо выводы.
В опросе приняли участие 9749 человек.
Подполковник юстиции, адвокат Максим Власов заявил, что актеру Михаилу Ефремову удастся избежать тюрьмы, если окажется, что у его машины отказали тормоза. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Власов отметил, что с июня 2019 года тяжкие дела не закрывают по примирению сторон, поэтому таким путем актеру пойти не удастся.
«Как показывает судебная практика, в ста процентах случаев назначается реальный срок заключения», — подчеркнул адвокат.
Однако один вариант спастись от тюрьмы все же есть, считает он. По мнению Власова, ситуацию может изменить техническая экспертиза автомобиля актера.
«Если она покажет неисправность рулевого управления или тормозной системы, то дело закроют. Да выпил, но ДТП из-за поломки предотвратить не мог», — объяснил он.
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Комментарии
Происшествия , Максим Власов , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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