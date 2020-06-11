Россияне прокомментировали способ спасения Ефремова от тюрьмы 

71% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не рассматривают версию с отказом тормозов в ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов . Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. Авария, по их мнению, произошла лишь по причине того, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Однако 19% опрошенных эту версию рассматривают.

«Хоть и странно звучит, однако часто именно отказ двигателя является причиной аварий, когда как выпившие добираются до дома в целости и сохранности», — прокомментировали они.

10% россиян признались в том, что им сейчас очень сложно делать какие-либо выводы.

В опросе приняли участие 9749 человек.

Подполковник юстиции, адвокат Максим Власов заявил, что актеру Михаилу Ефремову удастся избежать тюрьмы, если окажется, что у его машины отказали тормоза. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Власов отметил, что с июня 2019 года тяжкие дела не закрывают по примирению сторон, поэтому таким путем актеру пойти не удастся.

«Как показывает судебная практика, в ста процентах случаев назначается реальный срок заключения», — подчеркнул адвокат.

Однако один вариант спастись от тюрьмы все же есть, считает он. По мнению Власова, ситуацию может изменить техническая экспертиза автомобиля актера.