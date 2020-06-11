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Находящегося под домашним арестом Ефремова увезли из дома 

Lenta.ru 1 час назад
Ефремова увезли из дома
Фото: Пресс-служба Таганского суда
Актера Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом, увезли из дома сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Видео публикует Telegram-канал Life Shot.
Артиста, предположительно, повезли на допрос.
Сотрудники ФСИН прибыли к Ефремову после сообщений в СМИ о регистрации его телефонного номера в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.
Ранее 11 июня сообщалось, что актера допросят по делу о сбыте ему наркотиков. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики. После устроенного актером смертельного ДТП экспертиза выявила у него в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов. За употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
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Комментарии 5
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН
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