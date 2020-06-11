Ефремова увезли из дома

Артиста, предположительно, повезли на допрос.

Сотрудники ФСИН прибыли к Ефремову после сообщений в СМИ о регистрации его телефонного номера в Telegram. По условиям домашнего ареста ему запрещено пользоваться интернетом и общаться с посторонними и прессой.

Ранее 11 июня сообщалось, что актера допросят по делу о сбыте ему наркотиков. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики. После устроенного актером смертельного ДТП экспертиза выявила у него в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов. За употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.