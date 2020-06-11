Дочь Ефремова объяснила появление отца в Сети 

У находящегося под домашним арестом Михаила Ефремова нет мобильного телефона. Об этом сообщила дочь актера Анна Мария, комментируя информацию СМИ о том, что телефонный номер Ефремова использовался для входа в Telegram.

«У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме ватсапа», — написала Анна Мария в Twitter.

По ее словам, появление в Telegram говорит о том, что телефон актера сейчас находится у его менеджера или жены.

Ранее телеканал «360» сообщил, что номер телефона Михаила Ефремова в четверг был зарегистрирован в Telegram. По условиям домашнего ареста, использование мобильной связи актеру запрещено.

Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров . В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.

Актер находится под домашним арестом, в отношении него заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.