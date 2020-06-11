Россиянин взял в заложники мать и пригрозил взорвать дом 

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Житель Екатеринбурга взял в заложники собственную мать и пригрозил взорвать жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает «Ура.ру».

25-летний житель 111-го дома по улице Чкалова в состоянии опьянения, возможно, опьянения запрещенными веществами, забаррикадировался в квартире, избил мать, взял ее в заложники, перерезал газовый шланг и пригрозил взорвать дом. Некоторое время спустя он вышел с цветами.

В пресс-службе компании «Екатеринбурггаз» сообщили, что специалисты обнаружили квартиру загазованной и провели необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жителей дома.

В пресс-службе управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Екатеринбургу рассказали, что мужчина был задержан, доставлен в дежурную часть, а затем госпитализирован. Его мать также была доставлена в больницу. По факту произошедшего было инициировано проведение проверки.