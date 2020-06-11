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Москвичка проводом задушила сожителя 

Павел Тиунов 47 минут назад
Москвичка проводом задушила сожителя
Фото: РИА Новости
Столичные правоохранители задержали 30-летнюю москвичку, которая в пылу ссоры с сожителем задушила мужчину при помощи провода, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления по Москве.
Инцидент произошел 9 июня на северо-западе столицы в квартире жилого дома по улице Яна Райниса. Пара устроила застолье, однако после солидного количества выпитого алкоголя между сожителями возник конфликт.
« (Женщина) начала избивать своего сожителя, после чего схватила провод и перетянула им шею последнего. Мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Следователи завели уголовное дело об убийстве. В настоящее время правоохранители готовятся выйти в суд с ходатайством о заключении обвиняемой в следственном изоляторе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», медсестра из московской больницы имени Баумана стала фигуранткой дела об убийстве своего сожителя. По версии следствия, медик поссорилась с 53-летним мужчиной во время застолья. В порыве гнева обвиняемая схватила кухонный нож и несколько раз ударила собутыльника. Потерпевший скончался.
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Происшествия , Криминал , ФСИН
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