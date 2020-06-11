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Учительница рассказала о погибшем в ДТП с Ефремовым Захарове 

РИА Новости 59 минут назад
Учительница рассказала о погибшем в ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Житель села Кузьминское Рязанской области Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, был добрым и спокойным ребенком, рассказала журналистам его учительница Зоя Соловова.
"Он очень спокойный был, учился хорошо. Никогда не приходил неподготовленным к уроку. И на уроках был очень добрый к друзьям и к учителям. Все село сегодня скорбит. Его все знали как отзывчивого, доброго", — заявила Соловова, которая преподавала Захарову и его брату Валерию биологию в 5-10 классах.
В Кузьминском живет жена погибшего Рита.
"Она вчера похоронила маму", — сообщила Соловова.
Соседка Захаровых Раиса Царева рассказала журналистам, что помнит Сергея еще маленьким.
"Замечательный. Весь в маму. Спокойный, уравновешенный. Всегда знал, как все уладить, чтобы было спокойно. В колхозе Марья Ивановна (мать Захарова — ред.) всегда все улаживала", — сообщила Царева.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Рязанская Область
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