Учительница рассказала о погибшем в ДТП с Ефремовым

"Он очень спокойный был, учился хорошо. Никогда не приходил неподготовленным к уроку. И на уроках был очень добрый к друзьям и к учителям. Все село сегодня скорбит. Его все знали как отзывчивого, доброго", — заявила Соловова, которая преподавала Захарову и его брату Валерию биологию в 5-10 классах.

В Кузьминском живет жена погибшего Рита.

"Она вчера похоронила маму", — сообщила Соловова.

Соседка Захаровых Раиса Царева рассказала журналистам, что помнит Сергея еще маленьким.

"Замечательный. Весь в маму. Спокойный, уравновешенный. Всегда знал, как все уладить, чтобы было спокойно. В колхозе Марья Ивановна (мать Захарова — ред.) всегда все улаживала", — сообщила Царева.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".