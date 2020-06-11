Обварившийся насмерть кипятком в камере отдела полиции в Калининграде бывший игрок футбольного клуба «Прогресс» Иван Вшивков сам оторвал трубу отопления. Об этом свидетельствует опубликованное в Telegram-канале Baza видео.

Как сообщал «Рамблер», Иван Вшивков умер от обширного ожога, полученного в отделе полиции. По версии семьи Вшивкова, радиатор был поврежден тяжелым предметом, которого у их сына быть не могло. Кроме того, родители уверены, что полицейские не оказали их ребенку своевременной помощи.

На видеозаписи, сделанной в камере, Иван Вшивков заявил, что был доставлен незаконно и предупредил сотрудников полиции, что в знак протеста сломает батарею. В конце записи Вшивков отрывает трубу и отходит. После чего полицейский под звук текущей воды закрывает камеру на засов.

«Почему именно сейчас это видео появилось? Это прежде всего. Да, я вижу, что сын сам сломал трубу, и так легко. Это он. Тут никакого монтажа нет. Но дополнительно вопросов много. Ведь снимает это полицейский, и он стоит там не один. Они комментируют. Они снимают в смотровое окошечко. А потом просто дверь закрывается», — прокомментировала запись изданию «Подъем» мать Ивана Вшивкова Ольга Вшивкова.

Она отметила, что это видео вызывает у нее много вопросов, которые она намерена задать следователям.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту гибели калининградца в отделе полиции. Бывшему начальнику смены дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

10 июня в ведомстве заявили , что был задержан второй подозреваемый по делу — бывший старший оперативный дежурный ОМВД России по Московскому району.