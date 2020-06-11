Обварившийся насмерть кипятком в камере отдела полиции в Калининграде задержанный Иван Вшиков попал на видео перед гибелью. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видео, предположительно, снятого полицейским, виден Вшиков, сидящий возле батареи в камере. Он говорит, что его задержали незаконно, он не хулиганил и даже матом не ругался. В ответ полицейский спрашивает Вшикова, зачем он разбил камеру видеонаблюдения и тот объяснил: из-за незаконного задержания. Полицейский уточняет, что россиянин делает сейчас и тот отвечает, что греет руки. Полицейский, называя задержанного Валерой, советует: «Завязывай», на что Вшиков говорит, что он не Валера, а затем отрывает трубу батареи и оттуда начинает литься кипяток. Вшиков отходит в сторону и в этот момент полицейский закрывает дверь камеры.

Позже задержанный умер в больнице от термических ожогов. После его гибели было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Был задержан бывший начальник смены дежурной части, а 10 июня в деле появился второй фигурант — бывший старший оперативный дежурный отдела МВД . Его тоже задержали, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Калининградской области.

По версии следствия, полицейские знали, что из поврежденной батареи идет кипяток, но полчаса не выпускали из камеры задержанного, которому грозила опасность.

Вшикова задержали в ночь на 20 октября 2019 года, утром он умер в больнице.