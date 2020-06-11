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Суд арестовал директора ТЭЦ-з в Норильске
ТК «Звезда»
и
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1 час назад
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РИА Новости
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Смирнов арестован на 1 месяц и 21 день.
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске Смирнова на 1 месяц и 21 день по делу о разливе топлива. Соответствующее решение было оглашено сегодня, 11 июня.
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