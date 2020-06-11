Суд арестовал директора ТЭЦ-з в Норильске 

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Смирнов арестован на 1 месяц и 21 день.

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске Смирнова на 1 месяц и 21 день по делу о разливе топлива. Соответствующее решение было оглашено сегодня, 11 июня.