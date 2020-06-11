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Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Сети обсуждают видео с людьми в форме сотрудников Росгвардии, угрожавшими мужчине «подкинуть наркоту» и посадить в тюрьму. Конфликт сняла видеокамера, установленная в комнате жильца, на которого пожаловались соседи из-за громкой музыки.
На кадрах видно, как двое работников силового ведомства, приехавших по вызову, заходят в помещение и проводят с москвичом жесткую «воспитательную беседу». При этом один из росгвардейцев пригрозил мужчине тюрьмой: «Сейчас тебе наркоту подкинут, и поедешь в тюрьму, понял?».
По данным издания «Подъем», в пресс-службе Росгвардии заявили, что по данному факту была инициирована служебная проверка, по ее результатам один из сотрудников вневедомственной охраны привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Происшествия , Видео , Росгвардия
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