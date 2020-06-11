Ещё
Далее:
Читайте также:
рамблер без рекламы
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Ещё
читайте рамблер без рекламы
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Reuters: стрельба произошла в школе в Словакии
ТАСС
и
ещё 13
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Все новости на карте
Полиция
Словакии
застрелила неизвестного, открывшего в четверг огонь в школе на севере страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, нападавший убил одного взрослого.
Читать ещё •••
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
ТАСС: последние новости
Росгвардия провела проверку в отношении сотрудника за угрозы подкинуть москвичу наркотики
Дополнительные лаборатории отправили в Норильск для анализа воды и почвы
В Москве ветер во время грозы повалил 18 деревьев
Происшествия
,
Reuters
,
Словакия
читайте рамблер без рекламы
Читайте также
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
рамблер без рекламы
Видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия
Войска
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия
Криминал
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия
В мире
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия
В мире
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение