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Reuters: стрельба произошла в школе в Словакии 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Стрельба произошла в школе в Словакии
Фото: Reuters
Полиция Словакии застрелила неизвестного, открывшего в четверг огонь в школе на севере страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, нападавший убил одного взрослого.
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Происшествия , Reuters , Словакия
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