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Оценены шансы Ефремова отправиться в СИЗО за видеообращение 

Lenta.ru и ещё 25 10 минут назад
Оценены шансы Ефремова попасть в СИЗО за видеообращение
Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости
Заслуженный артист России Михаил Ефремова, записав видеообращение, не нарушил условия домашнего ареста. Об этом агентству РИА Новости рассказала адвокат Сталина Гуревич.
Она пояснила, что Ефремову запрещено пользоваться интернетом, однако он может записывать обращения. Главное, чтобы ролики в сеть загружали адвокаты или близкие родственники. Если это условие было соблюдено, ужесточение меры пресечения в виде заключения в СИЗО актеру не угрожает.
В ночь на 13 июня артист записал видеообращение «к людям», в котором попросил прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова и предложил им свою помощь. Также он заявил о «конце Ефремова».
8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.
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Происшествия , Общество , Шоу-бизнес , Сергей Захаров , ФСИН
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