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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
«Не возьмем ни копейки от Ефремова»
Фото: ТАСС
Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, не примет от артиста помощь. Об этом сообщил представитель потерпевших, адвокат Александр Добровинский в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, до вечера 10 июня никто из окружения Ефремова не звонил родственникам Захарова и не принес извинений, которых семья ожидала.
«Семья приняла решение не брать ни одной копейки», — заявил Добровинский.
Адвокат также признался, что его тронула фраза родных погибшего: «Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя». Добровинский добавил, что мать Захарова, которой 87 лет, еще не знает о смерти сына, ни о прошедших 11 июня похоронах, поскольку в семье опасаются, что она может не выдержать этих новостей.
Добровинский ранее говорил, что бесплатно взялся представлять интересы потерпевших и что отказался от предложения защищать Ефремова.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Садовом кольце. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.
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Происшествия , Общество , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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