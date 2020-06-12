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Ефремов предпочёл промолчать, а не извиниться перед семьёй погибшего 

News.ru и ещё 23 14 минут назад
Российский актёр Михаил Ефремов промолчал на вопрос журналистов об извинениях семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, виновником которого стал артист.
Репортёры поймали актёра, когда полицейские его сопровождали после допроса до квартиры, сообщил портал «Газета.ru».
"Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?" — спросил один их журналистов.
Михаил Ефремов не стал никак отвечать на вопрос и молча проследовал с сотрудниками полиции в квартиру.
Ранее NEWS.ru писал, что адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский подчеркнул, что до вечера среды ни один человек из окружения Ефремова не принёс извинений за случившееся. Брат Сергея Захарова признался, что семья ждала хотя бы извинений от близких Михаила Ефремова. Кроме того, семья погибшего решила не брать никакой денежной компенсации от виновника ДТП.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Газета.Ru
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