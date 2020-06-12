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Российский актёр Михаил Ефремов промолчал на вопрос журналистов об извинениях семье погибшего в ДТП Сергея Захарова , виновником которого стал артист.

Репортёры поймали актёра, когда полицейские его сопровождали после допроса до квартиры, сообщил портал «Газета.ru».

"Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?" — спросил один их журналистов.

Михаил Ефремов не стал никак отвечать на вопрос и молча проследовал с сотрудниками полиции в квартиру.