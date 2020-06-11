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Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП 

РИА Новости и ещё 18 2 часа назад
«Не возьмем ни копейки от Ефремова»
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве, не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии Сергея Захарова.
На видео, опубликованном телеканалом «Москва 24» видно, как репортеры преследуют артиста в подъезде. Они спрашивали его о допросе по делу о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем. Ефремов ответил, что оставил подписку о неразглашении.
После этого журналисты, перебивая друг друга, стали спрашивать его, не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.
"Вам никто не мешает извиниться!" — крикнул один из репортеров.
"Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?" — спросила корреспондентка.
Однако артист молча зашел в свою квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на встречку и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
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Происшествия , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , Москва24 , Москва
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