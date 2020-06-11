Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ при содействии работников МВД пресекли деятельность подпольных оружейников на территории России. Силовики провели спецоперацию в 15 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, в ходе которой было выявлено девять незаконных мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.
При проведении оперативных мероприятий пресечена деятельность группировки, в состав которой входили 28 человек. При обыске у злоумышленников было изъято 166 единиц огнестрельного оружия.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение