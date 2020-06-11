Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников 

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ при содействии работников МВД пресекли деятельность подпольных оружейников на территории России. Силовики провели спецоперацию в 15 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, в ходе которой было выявлено девять незаконных мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

При проведении оперативных мероприятий пресечена деятельность группировки, в состав которой входили 28 человек. При обыске у злоумышленников было изъято 166 единиц огнестрельного оружия.