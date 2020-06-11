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В Калининграде мужчина зарезал собаку на глазах у детей 

Газета.Ru 1 час назад
Мужчина зарезал собаку на глазах у детей
Фото: РИА Новости
В Калининграде на Куршской косе полицейские задержали мужчину, зарезавшего собаку на глазах у детей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по области Светлану Поставничую.
Отмечается, что дети рыбачили на берегу залива, когда услышали собачий визг. В камышах они заметили мужчину, который наносил собаке удары ножом. Дети обратились к взрослым, а те вызвали полицию.
"Незамедлительно на место выехали полицейские, которые задержали мужчину и изъяли у него нож. Задержанным оказался 48-летний местный житель", — сказала Поставничая.
Мужчину доставили в дежурную часть, где решается вопрос о возбуждении уголовного за жестокое обращение с животными.
Очевидец отвез собаку в ветеринарную часть, но животное скончалось от полученных ранений.
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Происшествия , Криминал , Светлана Поставничая , МВД , РИА Новости , Калининград
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