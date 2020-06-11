Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников 

РИА Новости 22 минуты назад
Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания подпольных оружейников, у которых изъяли почти 200 стволов и гранат по всей стране, и изготовленные ими автоматы и пистолеты.
На видео длительностью в полторы минуты показано задержание в Санкт-Петербурге. "Стоять, ФСБ", — говорит один из сотрудников, одетый в балахон и маску, резко открывая дверь. Двое задержанных положены лицом вниз, изъята наличность, шприцы, пистолеты и автомат, различные слесарные инструменты и станок и заготовки для изготовления оружия.
ФСБ обнародовала еще два видеоролика. На одном из них продемонстрировано изъятое во Владимире оружие времен Великой Отечественной войны — винтовки, пистолеты, пистолеты-пулеметы, а также современный автомат Калашникова и патроны. На другом видео из Калининграда показано холодное оружие, пистолеты, каска и рожки для оружия, патроны, оптический прицел и металлоискатель. Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже и в подполе находят ржавое стрелковое оружие.
Ранее ФСБ сообщила, что почти 200 стволов и гранат изъяли у подпольных оружейников от Москвы до Дальнего Востока, в группировку входили почти 30 человек.
Последние новости
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин На Украине возбудили дело против Порошенко На Украине возбудили дело против Порошенко В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии
Происшествия , Видео , ФСБ , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Видео
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение