Федеральная служба безопасности РФ обнародовала видео задержания подпольных оружейников, у которых изъяли почти 200 стволов и гранат по всей стране, и изготовленные ими автоматы и пистолеты.

На видео длительностью в полторы минуты показано задержание в Санкт-Петербурге . "Стоять, ФСБ ", — говорит один из сотрудников, одетый в балахон и маску, резко открывая дверь. Двое задержанных положены лицом вниз, изъята наличность, шприцы, пистолеты и автомат, различные слесарные инструменты и станок и заготовки для изготовления оружия.

ФСБ обнародовала еще два видеоролика. На одном из них продемонстрировано изъятое во Владимире оружие времен Великой Отечественной войны — винтовки, пистолеты, пистолеты-пулеметы, а также современный автомат Калашникова и патроны. На другом видео из Калининграда показано холодное оружие, пистолеты, каска и рожки для оружия, патроны, оптический прицел и металлоискатель. Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже и в подполе находят ржавое стрелковое оружие.

Ранее ФСБ сообщила, что почти 200 стволов и гранат изъяли у подпольных оружейников от Москвы до Дальнего Востока, в группировку входили почти 30 человек.